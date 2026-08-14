Nirvikara Paper Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nirvikara Paper Mills liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nirvikara Paper Mills die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.56 INR gegenüber -0.540 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 57.62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 11.2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch