Nirlon gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nirlon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 7.70 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nirlon noch ein Gewinn pro Aktie von 6.48 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.68 Milliarden INR gegenüber 1.63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch