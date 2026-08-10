Nireco präsentierte Quartalsergebnisse

Nireco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.32 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.95 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nireco 2.28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch