Nireco gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nireco hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31.15 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 17.85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nireco 3.33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch