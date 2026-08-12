NIQ Global Intelligence: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NIQ Global Intelligence hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.12 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch