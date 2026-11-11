NIPRO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NIPRO hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 16.15 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 171.95 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 158.16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch