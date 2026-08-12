NIPRO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NIPRO hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 23.48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 159.22 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167.55 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch