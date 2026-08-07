Nippon Yusen KK (spons ADRs) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Yusen KK (spons ADRs) hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Yusen KK (spons ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.170 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.85 Prozent auf 4.57 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch