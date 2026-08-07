Nippon Yusen KK (NYK line) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Yusen KK (NYK line) lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 166.10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 120.90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 727.66 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Yusen KK (NYK line) 600.93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch