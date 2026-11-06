Nippon Yusen KK (NYK line): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Yusen KK (NYK line) lud am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 337.76 JPY, nach 118.44 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 777.37 Milliarden JPY gegenüber 581.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch