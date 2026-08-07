Nippon Yakin Kogyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Yakin Kogyo äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 199.80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Yakin Kogyo 142.42 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 42.28 Milliarden JPY gegenüber 39.20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch