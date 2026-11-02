Nippon Yakin Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nippon Yakin Kogyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 198.25 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 118.26 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 42.77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Yakin Kogyo 36.54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch