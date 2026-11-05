NIPPON VALQUA INDUSTRIES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON VALQUA INDUSTRIES liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NIPPON VALQUA INDUSTRIES die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 127.70 JPY. Im letzten Jahr hatte NIPPON VALQUA INDUSTRIES einen Gewinn von 73.21 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat NIPPON VALQUA INDUSTRIES mit einem Umsatz von insgesamt 17.23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 31.22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch