Nippon Tungsten stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Tungsten hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 149.79 JPY, nach 25.28 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 4.45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Tungsten 2.92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch