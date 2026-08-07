Nippon Tungsten: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Tungsten hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 114.58 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 37.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.20 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch