Nippon Thompson stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Thompson äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 34.93 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10.26 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 19.85 Milliarden JPY gegenüber 14.94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch