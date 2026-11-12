Nippon Thompson mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Thompson hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 33.06 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Thompson 14.36 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Thompson einen Umsatz von 15.32 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch