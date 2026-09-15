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15.09.2026 06:37:00
NIPPON TELEPHONE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NIPPON TELEPHONE präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.23 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIPPON TELEPHONE einen Umsatz von 1.30 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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