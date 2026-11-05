Nippon Telegraph and Telephone stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Telegraph and Telephone hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.77 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Telegraph and Telephone in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3’744.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 3’510.67 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch