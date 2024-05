Nippon Telegraph and Telephone stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Telegraph and Telephone hat sich am 10.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.11 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3’657.71 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3’563.60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 3.34 JPY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3’534.75 Milliarden JPY gerechnet.

In Sachen EPS wurden 15.09 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Telegraph and Telephone 13.92 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.81 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13’374.57 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13’136.19 Milliarden JPY im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 15.08 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 13’325.24 Milliarden JPY festgelegt.

Redaktion finanzen.ch