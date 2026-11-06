Nippon Telegraph and Telephone legte Quartalsergebnis vor

Nippon Telegraph and Telephone hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.43 USD. Im letzten Jahr hatte Nippon Telegraph and Telephone einen Gewinn von 0.690 USD je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 23.51 Milliarden USD, gegenüber 23.81 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch