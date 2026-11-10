Nippon Systemware präsentierte Quartalsergebnisse

Nippon Systemware hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 65.57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 71.22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Systemware im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13.41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch