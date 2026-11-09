Nippon Suisan Kaisha stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Suisan Kaisha hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.27 USD. Im letzten Jahr hatte Nippon Suisan Kaisha einen Gewinn von 1.74 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1.57 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch