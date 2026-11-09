Nippon Suisan Kaisha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Suisan Kaisha hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.18 JPY gegenüber 25.62 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.67 Prozent auf 249.44 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch