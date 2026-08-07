Nippon Suisan Kaisha legte Quartalsergebnis vor

Nippon Suisan Kaisha liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Suisan Kaisha die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 24.53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Suisan Kaisha noch ein Gewinn pro Aktie von 20.94 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 257.28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225.49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch