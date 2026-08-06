Nippon Steel Sumitomo Metal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Steel Sumitomo Metal hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.260 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Steel Sumitomo Metal 17.70 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch