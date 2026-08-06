|
06.08.2026 06:37:00
Nippon Steel Sumitomo Metal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Steel Sumitomo Metal hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.260 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Steel Sumitomo Metal 17.70 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.