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05.08.2026 06:37:00
Nippon Steel Sumitomo Metal gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nippon Steel Sumitomo Metal gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 14.40 JPY. Im Vorjahresviertel waren -37.470 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2’821.20 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Steel Sumitomo Metal einen Umsatz von 2’008.75 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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