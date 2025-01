Nippon Steel-Aktie unter Druck - US Steel-Aktie fester: Japanischer Stahlkonzern kämpft um Übernahme von Rivalen US Steel

Der Chef des japanischen Konzerns, Eiji Hashimoto, prangerte Bidens Entscheidung vor der Presse an; er hält sie für politisch motiviert. Die in den USA eingereichte Klage werde zeigen, dass sie trotz Bidens gegenteiliger Behauptung nicht aus Gründen der nationalen Sicherheit getroffen wurde. "Es gibt eine Chance, dass wir gewinnen können", sagte er. Man könne Bidens "illegale Intervention" nicht akzeptieren, wurde er zitiert.

Biden hatte die geplante Übernahme von US Steel durch die Japaner kurz vor seinem Abschied aus dem Amt gestoppt und dies unter anderem mit Bedenken zur nationalen Sicherheit begründet, wenn einer der grössten Stahlkonzerne Amerikas unter ausländische Kontrolle fiele. Der japanische Stahlkonzern und sein US-Konkurrent hatten das Kaufvorhaben im Dezember 2023 publik gemacht - und die Gesamtbewertung inklusive übernommener Schulden mit 14,9 Milliarden Dollar (derzeit rund 14,5 Milliarden Euro) angegeben.

Gewerkschaftsvertreter in den USA hatten vehement gegen den - von Aktionären und beiden Firmenvorständen abgesegneten - Deal protestiert. Sie fürchteten um amerikanische Arbeitsplätze - und machten als wichtige Wählergruppe im US-Wahlkampf Druck auf Biden. Am 20. Januar scheidet der aus dem Amt und übergibt an den Republikaner Donald Trump. Dieser hatte seinerseits angekündigt, er werde den Deal blockieren, sobald er im Amt sei.

Die Nippon Steel-Aktie verlor in Tokio letztlich 1,52 Prozent auf 3'110 Yen. Die US Steel-Aktie notiert an der NYSE unterdessen zeitweise 1,15 Prozent höher bei 33,33 US-Dollar.

/ln/DP/zb

TOKIO (awp international)