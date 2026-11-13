Nippon Soda zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Soda hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 67.17 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Soda einen Gewinn von 65.64 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.58 Prozent auf 35.66 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch