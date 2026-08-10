Nippon Soda mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Soda lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 61.16 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 58.46 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 34.25 Milliarden JPY gegenüber 32.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch