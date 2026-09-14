Nippon Ski Resort Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Ski Resort Development veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7.130 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Ski Resort Development 1.52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 46.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 34.68 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.91 Prozent auf 11.50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch