|
14.09.2026 06:37:00
Nippon Ski Resort Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Ski Resort Development veröffentlichte am 11.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.71 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7.130 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Ski Resort Development 1.52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 46.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 34.68 JPY je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.91 Prozent auf 11.50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Die Börsen in Fernost weisen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.