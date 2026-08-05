Nippon Signal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Signal stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 24.43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Signal -6.420 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.41 Prozent auf 23.55 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch