Nippon Signal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Signal hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 23.88 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 28.78 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 27.49 Milliarden JPY gegenüber 26.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch