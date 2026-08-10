Nippon Shokubai verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Shokubai präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 70.24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Shokubai 29.27 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Shokubai 121.32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 101.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch