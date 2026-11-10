Nippon Shokubai stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Shokubai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 9.95 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Shokubai noch ein Gewinn pro Aktie von 21.16 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 112.46 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.95 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch