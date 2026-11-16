Nippon Shinyaku veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Shinyaku präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 USD gegenüber 0.190 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 306.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 272.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch