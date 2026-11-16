Nippon Shinyaku veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Shinyaku hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 79.55 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 111.36 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 48.76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40.10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch