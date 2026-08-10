NIPPON SHINDO legte Quartalsergebnis vor

NIPPON SHINDO hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 156.78 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NIPPON SHINDO noch ein Gewinn pro Aktie von 118.78 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.34 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIPPON SHINDO einen Umsatz von 7.09 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch