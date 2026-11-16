NIPPON SHINDO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NIPPON SHINDO hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 162.59 JPY, nach 21.33 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60.88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.83 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6.73 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch