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14.10.2026 06:37:00
Nippon Shikizai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nippon Shikizai präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 35.81 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -0.730 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.38 Prozent auf 4.64 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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