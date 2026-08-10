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10.08.2026 06:37:00
Nippon Sheet Glass gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nippon Sheet Glass lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Nippon Sheet Glass hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7.020 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 210.20 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 246.34 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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