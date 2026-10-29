Nippon Sharyo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Sharyo stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 196.60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 307.19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nippon Sharyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 23.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch