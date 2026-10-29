Nippon Seisen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Seisen präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25.32 JPY, nach 19.11 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 13.04 Milliarden JPY gegenüber 11.20 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch