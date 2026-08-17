Nippon Seiro verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Seiro hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44.95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Seiro 6.36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch