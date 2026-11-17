Nippon Seiro präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Nippon Seiro hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57.99 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.00 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 5.39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch