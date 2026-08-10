Nippon Seiki stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nippon Seiki hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26.40 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 12.24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83.25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 76.22 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch