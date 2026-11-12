Nippon Seiki präsentierte Quartalsergebnisse

Nippon Seiki liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Seiki die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 34.07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 52.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 88.00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80.02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch