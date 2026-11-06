NIPPON SANSO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NIPPON SANSO hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.36 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2.28 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch