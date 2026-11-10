NIPPON RIETEC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

NIPPON RIETEC hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 67.87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NIPPON RIETEC 41.68 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.47 Milliarden JPY – ein Plus von 6.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIPPON RIETEC 16.46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch