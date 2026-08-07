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07.08.2026 06:37:00
NIPPON RIETEC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
NIPPON RIETEC hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 16.39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.740 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIPPON RIETEC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 12.17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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